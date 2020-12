Corriere della Sera, Caicedo, Fiorentina all’assalto: c’è l’ok sull’ingaggio, manca l’intesa con la Lazio

Dopo Milano i rapporti tra Caicedo e la Lazio sono sempre più tesi e sempre più forte è la volontà del giocatore di cambiare squadra a gennaio. Felipe è la prima scelta in attacco per la Fiorentina che si libererà di Cutrone con sei mesi d’anticipo rispetto alla scadenza. Prandelli vuole un goleador da affiancare a Vlahovic ed il d.s. viola Pradè tenterà nelle prossime settimane l’assalto a Caicedo. Il giocatore andrebbe volentieri a Firenze, città amata anche dalla moglie: l’ingaggio non sarete un problema (prenderebbe 2,5 milioni più bonus fino al 2023) ma c’è da trovare l’intesa con Lotito. L’ecuadoriano ha 32 anni, l’offerta difficilmente supererà i 5 milioni. Lo riporta il Corriere della Sera.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, MALEH, LA FIORENTINA STUDIA IL COLPACCIO DAL VENEZIA: SI LAVORA AD UN QUADRIENNALE