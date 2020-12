Gazzetta, Maleh, la Fiorentina studia il colpaccio dal Venezia: si lavora ad un quadriennale

La Fiorentina studia il colpaccio Maleh. Il centrocampista classe ’98 del Venezia ha iniziato alla grande questo campionato di B, tanto da meritarsi la chiamata in Under 21. Il contratto in scadenza a giugno rende l’operazione un vero e proprio affare per chi arriverà per primo e con gli argomenti giusti per convincerlo. Commisso ha tutte le carte per regalarsi un talento da lanciare fin da subito in maglia viola. Il rebus rinnovo al Venezia si è risolto con un nulla di fatto.

Il giocatore ha messo la firma coi veneti e a gennaio con ogni probabilità le strade si separeranno. Le condizioni per strapparlo ci sono tutte e la Fiorentina ne ha già parlato con gli agenti del giocatore. Il rapporto tra i toscani e l’agenzia che segue Maleh sono ottimi. C’è già l’ipotesi di un quadriennale, ansioso di fare un altro grande salto questa stagione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

