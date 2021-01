Tuttosport, Caicedo tentato dal Qatar. Torreira? Può arrivare alla Fiorentina. Kouamé sirene russe

Caicedo da una parte, Torreira dall’altra. Ecco gli obiettivi della Fiorentina per affrontare la seconda parte di stagione. Dirigenti e tecnico valuteranno dove intervenire ma una decisione è già stata presa e riguarda l’attaccante classe 2000 Vlahovic a segno nelle ultime tre gare dopo un periodo complicato. Intanto si valuta il laziale Caicedo per circa 5 milioni e un accordo al 2023 al giocatore tentato però dalle ricche sirene del Qatar. Con le valige Cutrone che finora ha giocato pochissimo. Su Kouamé avrebbero messo gli occhi la Lokomotiv Mosca: si vocifera di un’offerta da 14-15 milioni mentre in Svizzera riferiscono dello Young Boys Jean-Pierre Nsamé, offerto ai viola per 7 milioni di franchi. Per il centrocampo nuovo assalto a Lucas Torreira che già Pradè aveva in pugno in estate salvo ripensamenti dentro la società: In Inghilterra sono sicuri che il matrimonio si farà. Lo scrive Tuttosport.

