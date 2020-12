Tuttosport, Piatek-Kouame il sogno della Fiorentina. Ipotesi scambio Caicedo-Duncan?

La Fiorentina sogna di poter ripristinare la coppia Piatek-Kouame che aveva incantato al Genoa, ma intanto discute con la Lazio per Caicedo anche perchè ai biancocelesti potrebbe interessare Duncan per il centrocampo. In uscita Cutrone che potrebbe essere una pedina per il Napoli, che piace al Crotone, al Benevento, alla Sampdoria e al Torino. In uscita c’è dalla Fiorentina anche Saponara, in bilico tra Parma e Torino. Lo riporta Tuttosport.

