Tuttosport, Fiorentina-Torino asse di mercato caldo. Izzo e Zaza finiranno in maglia viola?

Torna su un obiettivo già vanamente seguito in passato, il Torino: per conferire dinamicità ad un reparto di centrocampo i granata sono tornati con forza su Alfred Duncan, mezzala già trattata quando giocava nel Sassuolo. A maggior ragione pensando al 3-5-2 un innesto serve, ribadito oltretutto che il tema prima che quantitativo è qualitativo. Quella qualità che pure Saponara, elemento ben conosciuto da Giampaolo e se l’è portato dietro alla Samp possiede. Il viola ha doti da trequartista e Liverani preme per averlo anche in gialloblù. In questa fase è poi tiepido l’interesse granata per Eysseric.

In tal senso scalda di più la soluzione Kouame, rispetto a quella che conduce a Cutrone. In tutto questo la carta che la dirigenza granata può giocare resta quella di Izzo, vista la ricerca da parte dei toscani di un ulteriore difensore centrale. Con i viola che, a caccia di un centravanti, avrebbero via libera dal Toro per Zaza. Lo scrive Tuttosport.

