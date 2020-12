Tuttosport, Kouame può andare al Torino in prestito con diritto di riscatto. Zaza alla Fiorentina?

Il Torino tiene d’occhio Christian Kouame: può arrivare in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina, disposto a farlo giocare altrove pur di trovare un modo per valorizzare un capitale tecnico ed economico attualmente in ghiaccio. Il tema è caldo e può investire in direzione opposta Zaza. Lo riporta Tuttosport.

