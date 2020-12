CorSport, Fiorentina su Caicedo, la Lazio chiede 5 milioni ma per ora non è arrivata nessuna offerta

In casa Lazio non è arrivata nessuna offerta. Servono più o meno 5 milioni per convincere il club di Lotito a sedere al tavolo della trattativa per Caicedo e l’infortunio di Correa, in questo momento, non facilità l’operazione. Il giocatore punta ad avere spazio, non ha gradito lo scatto in avanti fatto da Muriqi anche in occasione delle gare col Milan. Le tante gare che attendono i viola nelle prime due settimane di gennaio, di fatto, impongono una sorta di corsa contro il tempo per rafforzare il reparto offensivo e non lasciare tutto il peso su Vlahovic. Lo scrive il Corriere dello Sport.

