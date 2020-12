Corriere dello Sport, Fiorentina su Caicedo, la Lazio può farlo partire per 5-7 milioni

E’ di ieri la notizia di una lite mattutina tra Caicedo e Inzaghi, rimbalzata dal web. La Lazio l’ha smentita, lo stesso ha fatto la moglie di Caicedo, la signora Maria Garcia tramite i social. Tra Simone e il Panettone era stato ipotizzato un confronto, che ci sia stato o meno non è servito per cambiare gli scenari. Caicedo, per quanto sia stato decisivo nei mesi scorsi, non è più intoccabile. La Lazio non vuole puntare su giocatori scontenti, se arriverà un’offerta congrua l’accetterà, tra i 5 e i 7 milioni. La Fiorentina è sulle sue tracce da tempo, ha perso Scamacca e Pavoletti. Ha venduto Pedro per 14 milioni pagabili in due tranche, ha soldi da investire. Da Formello escludono che siano arrivate proposte, se accadrà saranno vagliate. Poi toccherà al giocatore accettarle o meno, non è certo che lo faccia. Lo scrive il Corriere dello Sport.

