Cor. Sport, l’Inter e la Juve si inseriscono su Caicedo, ma la Fiorentina resta in vantaggio

Come riporta il Corriere dello Sport, l’Inter sarebbe alla ricerca di un vice Lukaku e avrebbe messo gli occhi su Caicedo. Tuttavia, l’Inter non ha a disposizione i soldi richiesti dalla Lazio, e l’attaccante è cercato anche da Juve e Fiorentina. I viola sono gli unici che possono spendere dopo aver ceduto Pedro, e in attesa di una possibile vendita di Kouame. Da qui all’1 febbraio la sua posizione rischia di rimanere in bilico, verranno ascoltate eventuali proposte interessanti anche se Inzaghi vorrebbe provare a tenersi in rosa questa importante risorsa, utile soprattutto a partita in corso.

