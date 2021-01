Tare: “La Fiorentina non ha mai richiesto Caicedo. Dopo mi vedrò con Pradè”

Igli Tare, ds della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare del mercato della Lazio. Alla domanda di una possibile trattativa fra Caicedo e la Fiorentina ha risposto con le seguenti parole:

“Da un mese a questa parte mi fanno questa domanda. Abbiamo un grandissimo rapporto con la Fiorentina e mai avuto problemi, mai avuto contatti per Caicedo. Vedrò Pradè dopo ma non c’è mai stato un loro segnale”.

Ha davvero litigato con Lotito?

“Non so da dove nascano, mai successe divergenze. Sono da 13 anni a Roma e so come funziona, ma queste voci non so da dove nascano”.

