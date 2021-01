Prandelli: “Oggi una grande prestazione. C’è amarezza per il risultato, ma è la strada giusta”

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta contro la Lazio. Ecco le sue parole:

“Abbiamo disputato una grande prestazione sotto tanti aspetti, abbiamo preso due gol che potevamo evitare. Ma la prestazione è stata quella di una squadra che ha fatto la partita contro una grande squadra. C’è amarezza, ma anche la consapevolezza che questa è la strada giusta. In questo momento non faccio i bilanci, cerchiamo i risultati. La Lazio è una grande squadra che gioca insieme da tanti anni e in Champions League”.

Come sta Ribery?

“Ha avuto un blocco della rotula e non poteva continuare. Non si sa null’altro”.

Kouamè ha cambiato la partita?

“Quando è entrato abbiamo molto verticalizzato su di loro. Il calcio è anche questo, ma se noi partiamo pensando di giocare non possiamo solo verticalizzare. Poi purtroppo veniamo giudicati solo per i risultati”.

Cosa può dirci di Callejon?

“Quella del 3-5-2 è la strada tracciata e per aggiungere lui devo togliere un centrocampista. E’ indiscutibile come giocatore e persona, le riflessioni vanno fatte le faremo”.

Ci saranno movimenti sul mercato?

“In questo momento, giocando ogni tre giorni, diventa impossibile per me pensare ai giocatori che non ho. I giocatori che ho per me sono i più bravi, se poi avremo la possibilità di arrivare a giocatori con determinate caratteristiche vedremo”.

