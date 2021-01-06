PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC VOLITIVO, PEZZELLA E AMRABAT MALE. I CAMBI NON SI VEDONO

Le pagelle dei giocatori viola dopo Lazio-Fiorentina

DRAGOWSKI: 5.5, non può niente sul gol di Caicedo. Respinge male l’angolo che propizia il raddoppio.

VENUTI: 5.5, Marusic al minuto 8’ lo supera di testa scheggiando il palo. (Dal 60’ CALLEJON: 5.5, ectoplasma, qualcuno giura di non averlo visto in campo fino a suggerimento per Vlahovic che scaturisce il rigore).

QUARTA: 5, sul gol annullato dal VAR di Immobile subisce l’imbucata centrale. Fa rimpiangere Milenkovic. (Dal 73’ LIROLA: 5.5, non da ciò che ci si aspetta da lui).

PEZZELLA: 5, si fa anticipare in modo importante da Caicedo che trafigge i viola al 6’.

IGOR: 5.5, il migliore (o meno peggio) della difesa.

BIRAGHI: 5.5, si fa sovrastare da Lazzari nell’assist per l’1-0 di Caicedo, perde Immobile sul raddoppio. Da segnalare in positivo le proiezioni offensive.

AMRABAT: 5, invisibile. È sempre in campo ma le pile oggi sembrano scariche.

BONAVENTURA: 5, lo si vede poco in entrambe le fasi. (Da 73’ KOUAME: 5, si addormenta al 83’ quando avrebbe l’occasione di accorciare il risultato).

CASTROVILLI: 6, preziosismo al 20’ in area con lo “scorpione”, velleitario. Sfortunato al 77’ quando la gioia del gol viene sventata sulla linea da Milinkovic Savic. Ammonizione pesante, salterà la gara interna contro il Cagliari.

RIBERY: 6, sufficiente la sua prova prima di esser sostituto. (Dal 37’ EYSSERIC: 6, non disdegna a livello tattico)

VLAHOVIC: 6.5, buona la sua conclusione al 27’, è volitivo ed abile a conquistarsi il penalty che realizza in modo impeccabile.

PRANDELLI: 5.5, la squadra comincia in modo molle e dopo 25’ sarebbe sotto 2-0 se il VAR non avesse giustamente annullato il raddoppio di Immobile. Il vantaggio biancoceleste è dettato da un doppio errore difensivo che da il “la” a Caicedo per anticipare Pezzella e battere a rete. Perde dopo 37’ Ribery, la squadra crea poco ed è fisicamente sotto ritmo. Occasione per Castrovilli al 77’, i cambi non danno niente. Buona la voglia di Vlahovic, ma è una goccia in un mare di lacrime.

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