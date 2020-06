L’opinionista ed ex portiere della Lazio, Fernando Orsi, ha parlato del rigore concesso ai biancocelesti contro la Fiorentina:

“La Lazio forse, non ha meritato la vittoria, ma non ha deciso la partita l’arbitro, bisogna che ve ne facciate una ragione. Il VAR non ha corretto la decisione dell’arbitro Fabbri perchè non c’era nessun evidente errore”