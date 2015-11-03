Labaro Viola

Notizie Orsi Fiorentina

Orsi: "Per la panchina della Nazionale vorrei vedere uno tra Italiano e Palladino, ci vuole uno in rampa di lancio"

01 maggio 2026 15:59

Orsi: “La partita di Londra è di cartello. Senza De Gea la Fiorentina avrebbe molti punti in meno”

08 aprile 2026 15:10

Orsi: ”La Fiorentina c’è come squadra, ma l’anno scorso la piazza si era abituata troppo bene”

07 gennaio 2026 16:55

Orsi: “La Fiorentina ci ha guadagnato nel sostituire Cataldi con Nicolussi. Troppo presto per dare giudizi”

18 settembre 2025 16:11

Orsi stila la top dei portieri in Serie A, ma si dimentica clamorosamente di De Gea!

17 settembre 2025 22:47

Orsi: "Se prendi Pioli, vai ad ingaggiare uno dei migliori allenatori in circolazione in Europa"

14 giugno 2025 18:36

"Palladino ha fatto bene a far giocare Terracciano. Non è lui il problema della Fiorentina"

08 marzo 2025 14:30

Orsi: "Terracciano merita di giocare e vincere questo trofeo da titolare per tutto quello che ha fatto"

05 marzo 2025 13:31

Orsi: "Cerofolini? Non saranno ore facili per lui, la responsabilità è tanta. Fortuna che ha esordito"

10 maggio 2023 14:39

Orsi applaude Italiano: "È cresciuto. Avevano preso le misure alla Fiorentina, ma i tecnici bravi sanno cambiare"

10 marzo 2023 17:30

Sentite Orsi: "Italiano troppo tarantolato e ansioso. Con il Lecce uno scontro salvezza"

18 ottobre 2022 19:40

Orsi elogia: "Grande Fiorentina, la Roma non ha mai tirato. Il rigore non ha condizionato la partita"

10 maggio 2022 13:01

Orsi: "Fiorentina padrona della partita, ma vince chi fa gol. Vlahovic isolato in attacco"

28 ottobre 2021 20:12

Orsi a Lady Radio: "Vlahovic migliora ogni partita. Fiorentina-Lazio partita decisiva per entrambe"

06 maggio 2021 16:21

Orsi: "Prandelli? È colpa di tutti, anche della società. Adesso servirà un cambio di atteggiamento"

23 marzo 2021 21:24

Orsi: "La viola non rischia la B, rinnovo di Ribery solo se le vogliono entrambi. Su Drago..."

08 febbraio 2021 13:25

Orsi: "Iachini non è all'altezza della panchina viola, la squadra potrebbe fare molto di più"

02 novembre 2020 13:39

Orsi: "La partita Lazio-Fiorentina non è stata decisa dall'arbitro, fatevene una ragione"

29 giugno 2020 20:34

Orsi: "Roma, la Fiorentina è una squadra battibile devi assolutamente approfittarne"

19 dicembre 2019 14:59

Orsi: "A Napoli sarà difficile, ma non impossibile. Benassi? Titolare anche in Nazionale"

05 settembre 2018 12:45

Orsi: "La Fiorentina non ha rubato nulla a Napoli. Quanto è maturata questa squadra..."

11 dicembre 2017 15:36

Orsi: "Il VAR deve assegnare ogni rigore, su Parolo contatto netto. Troppa attesa per le decisioni arbitrali..."

27 novembre 2017 11:13

Orsi: "Lazio-Fiorentina? Poche sorprese, la Lazio farà sua la partita"

25 novembre 2017 12:44

Orsi: "Fiorentina non sarà vittima sacrificale a Roma. Lazio, occhio al contraccolpo dopo il derby..."

23 novembre 2017 15:24

Orsi: “Chiesa non è la soluzione ai problemi dell'Italia"

07 ottobre 2017 13:27

Orsi: "24 milioni per Vecino sono una follia, dovevano prendere per forza qualcuno"

01 agosto 2017 12:29

Orsi: "Milan e Inter? Proprietà cinesi non vogliono l'Europa League"

24 aprile 2017 16:29

Archivio

Esplora l'archivio di Orsi

Sett. 18 Sett. 15 Sett. 2
Sett. 38 Sett. 24 Sett. 10
Sett. 19 Sett. 10
Sett. 42 Sett. 19
Sett. 43 Sett. 18 Sett. 12 Sett. 6
Sett. 45 Sett. 27
Sett. 51
Sett. 36
Sett. 50 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 40 Sett. 31 Sett. 17