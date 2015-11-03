Notizie Orsi Fiorentina

Orsi: "Per la panchina della Nazionale vorrei vedere uno tra Italiano e Palladino, ci vuole uno in rampa di lancio"
01 maggio 2026 15:59
Orsi: “La partita di Londra è di cartello. Senza De Gea la Fiorentina avrebbe molti punti in meno”
08 aprile 2026 15:10
Orsi: ”La Fiorentina c’è come squadra, ma l’anno scorso la piazza si era abituata troppo bene”
07 gennaio 2026 16:55
Orsi: “La Fiorentina ci ha guadagnato nel sostituire Cataldi con Nicolussi. Troppo presto per dare giudizi”
18 settembre 2025 16:11
Orsi stila la top dei portieri in Serie A, ma si dimentica clamorosamente di De Gea!
17 settembre 2025 22:47
Orsi: "Se prendi Pioli, vai ad ingaggiare uno dei migliori allenatori in circolazione in Europa"
14 giugno 2025 18:36
"Palladino ha fatto bene a far giocare Terracciano. Non è lui il problema della Fiorentina"
08 marzo 2025 14:30
Orsi: "Terracciano merita di giocare e vincere questo trofeo da titolare per tutto quello che ha fatto"
05 marzo 2025 13:31
Orsi: "Cerofolini? Non saranno ore facili per lui, la responsabilità è tanta. Fortuna che ha esordito"
10 maggio 2023 14:39
Orsi applaude Italiano: "È cresciuto. Avevano preso le misure alla Fiorentina, ma i tecnici bravi sanno cambiare"
10 marzo 2023 17:30
Sentite Orsi: "Italiano troppo tarantolato e ansioso. Con il Lecce uno scontro salvezza"
18 ottobre 2022 19:40
Orsi elogia: "Grande Fiorentina, la Roma non ha mai tirato. Il rigore non ha condizionato la partita"
10 maggio 2022 13:01
Orsi: "Fiorentina padrona della partita, ma vince chi fa gol. Vlahovic isolato in attacco"
28 ottobre 2021 20:12
Orsi a Lady Radio: "Vlahovic migliora ogni partita. Fiorentina-Lazio partita decisiva per entrambe"
06 maggio 2021 16:21
Orsi: "Prandelli? È colpa di tutti, anche della società. Adesso servirà un cambio di atteggiamento"
23 marzo 2021 21:24
Orsi: "La viola non rischia la B, rinnovo di Ribery solo se le vogliono entrambi. Su Drago..."
08 febbraio 2021 13:25
Orsi: "Iachini non è all'altezza della panchina viola, la squadra potrebbe fare molto di più"
02 novembre 2020 13:39
Orsi: "La partita Lazio-Fiorentina non è stata decisa dall'arbitro, fatevene una ragione"
29 giugno 2020 20:34
Orsi: "Roma, la Fiorentina è una squadra battibile devi assolutamente approfittarne"
19 dicembre 2019 14:59
Orsi: "A Napoli sarà difficile, ma non impossibile. Benassi? Titolare anche in Nazionale"
05 settembre 2018 12:45
Orsi: "La Fiorentina non ha rubato nulla a Napoli. Quanto è maturata questa squadra..."
11 dicembre 2017 15:36
Orsi: "Il VAR deve assegnare ogni rigore, su Parolo contatto netto. Troppa attesa per le decisioni arbitrali..."
27 novembre 2017 11:13
Orsi: "Lazio-Fiorentina? Poche sorprese, la Lazio farà sua la partita"
25 novembre 2017 12:44
Orsi: "Fiorentina non sarà vittima sacrificale a Roma. Lazio, occhio al contraccolpo dopo il derby..."
23 novembre 2017 15:24
Orsi: “Chiesa non è la soluzione ai problemi dell'Italia"
07 ottobre 2017 13:27
Orsi: "24 milioni per Vecino sono una follia, dovevano prendere per forza qualcuno"
01 agosto 2017 12:29
Orsi: "Milan e Inter? Proprietà cinesi non vogliono l'Europa League"
24 aprile 2017 16:29
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