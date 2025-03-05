Orsi: "Terracciano merita di giocare e vincere questo trofeo da titolare per tutto quello che ha fatto"

L'ex portiere degli anni 90 ha commentato la possibile alternanza tra Terracciano e De Gea per la gara di domani

A La Nazione è intervenuto l'ex portiere della Lazio e commentatore televisivo Fernando Orsi per parlare della porta viola: "Prima nel calcio esisteva il titolare e la riserva per il ruolo di portiere ed era giusto così, ma adesso il calcio è cambiato e anche per la porta ci può essere alternanza. Per quanto riguarda la Fiorentina dico che Terracciano merita di giocare la Conference se De Gea fa il campionato. Si tratta anche di una questione di rispetto perché Terracciano ha dato tanto in questi anni e ha giocato le ultime finali perse senza mai tirarsi indietro. Oltre che giocarla, merita di alzare quella coppa per tutto quello che ha fatto. Mi auguro giochi lui anche se i tifosi vogliono lo spagnolo."