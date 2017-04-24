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Orsi: "Milan e Inter? Proprietà cinesi non vogliono l'Europa League"

Ospite ai microfoni di Radio Radio, Fernando Orsi parla delle ultime prestazioni di Milan e Inter, che hanno riavvicinato la Fiorentina all'Europa League, delineando un possibile "complotto". Ecco le...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 aprile 2017 16:29
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Ospite ai microfoni di Radio Radio, Fernando Orsi parla delle ultime prestazioni di Milan e Inter, che hanno riavvicinato la Fiorentina all'Europa League, delineando un possibile "complotto". Ecco le sue parole: "Nel caso delle milanesi è evidente la volontà delle due società cinesi di non voler andare in Europa, perché preferiscono i soldi che arriveranno dalle tournée in Cina, altrimenti impossibili"

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