Orsi stila la top dei portieri in Serie A, ma si dimentica clamorosamente di De Gea!

L’ex portiere e ora opinionista dimentica il numero uno della Fiorentina, protagonista assoluto della scorsa stagione

Fernando Orsi, ex portiere e oggi commentatore televisivo, ha parlato a TuttoMercatoWeb stilando la sua personale classifica dei migliori portieri della Serie A. Un elenco interessante, se non fosse per una clamorosa assenza: quella di David De Gea, attuale estremo difensore della Fiorentina.

“Meret è il più forte in Serie A, ma poi ce ne sono altri bravi come Carnesecchi, Svilar, Maignan e Caprile” ha dichiarato Orsi.

Un quintetto di tutto rispetto, certo. Ma a far rumore è proprio il fatto che Orsi non abbia nemmeno menzionato David De Gea, portiere con un passato glorioso tra Premier League e Champions League, nonché uno dei protagonisti assoluti della passata stagione in maglia viola. De Gea, approdato alla Fiorentina a parametro zero nella scorsa stagione, ha mostrato grande affidabilità e continuità, conquistandosi sul campo la fiducia di tifosi e addetti ai lavori. Per molti, una dimenticanza sorprendente, soprattutto considerando il curriculum e il rendimento recente dello spagnolo. Un lapsus? Una scelta tecnica? In ogni caso, l’assenza del numero uno viola nel discorso di Orsi non è passata inosservata.