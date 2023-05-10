Orsi: "Cerofolini? Non saranno ore facili per lui, la responsabilità è tanta. Fortuna che ha esordito"

Fernando Orsi è stato ospitato da Radio Bruno per parlare del possibile debutto europeo di Cerofolini e della semifinale di Conference

Fernando Orsi, ex portiere di Lazio e Parma, ha commentato a Radio Bruno l'eventuale esordio europeo di Michele Cerofolini e la semifinale che attende la Fiorentina. Queste le sue parole:

"Per Cerofolini sicuramente queste ore non saranno facili, la responsabilità è tanta, avrà un po' di tensione, fortunatamente ha già giocato una partita in Serie A. Domani il pubblico darà forte sostegno alla squadra, al ritorno sarà lo stesso per gli avversari. Visto che la Fiorentina soffre sempre il ritorno sarà un grande vantaggio giocare la prima partita in casa. Ti rendi conto di che squadra hai davanti"

Orsi ha poi continuato parlando della gara di Napoli e dello stile di gioco della Fiorentina:

"La costruzione dal basso è un buon metodo di gioco, a mio parere non bisogna esagerare per evitare errori ingenui. La Fiorentina in attacco ha giocatori fisici come Cabral, ogni tanto un calcio lungo non fa male"

BUCCIANTINI:"CEROFOLINI? BENE AVERLO FATTO ESORDIRE CON LA SAMP. PENSATE SE DOVESSE GIOCARE CON L'INTER..."

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