Bucciantini: “Cerofolini? Bene averlo fatto esordire con la Samp. Pensate se dovesse giocare con l’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Marco Bucciantini, ha così parlato del possibile esordio di Michele Cerofolini in Conference League a causa della febbre che ha colpito di Pietro Terracciano: “Dovesse giocare Cerofolini? Bene averlo fatto scendere in campo con la Sampdoria, almeno ha rotto il ghiaccio. Di solito la Fiorentina ha sempre avuto due portieri alla pari, al di là delle scelte, adesso Cerofolini potrebbe trovarsi in una situazione assurda. Pensate se giocasse la finale di Coppa Italia… Voglio essere contento per un ragazzo che realizzerebbe un sogno. Cabral ok? Bene, ma non vedo Jovic così lontano come condizione fisica. Cabral è il titolare, si è guadagnato il posto, ma Jovic non sta male. Sono i capocannonieri del torneo, mi sento sicuro chiunque giochi. Jovic ha bisogno di spazio e della palla tra i piedi, qualcosa che nelle gare di cartello e in Europa si trova spesso. Ora manca un mese e tutti hanno il tempo, infilando due o tre partite giuste, di diventare l’eroe di Firenze. Gonzalez? L’anno scorso è sbocciato con la bella stagione, fa parte dei candidati”.