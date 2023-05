Dal centro sportivo: sorride Italiano, Cabral si allena in gruppo. Unico assente Terracciano

Sorride Italiano in vista della sfida di domani alle ore 21:00 tra la Fiorentina ed il Basilea al Franchi. Dopo la botta subita e l’assenza a Napoli, ieri Cabral si era allenato a parte, mentre oggi si è rivisto in gruppo in vista dell’importante match di domani. Unico assente Terracciano.

