30 mila biglietti venduti per ora per Fiorentina-Basilea. Bandierine per una coreografia a tutto stadio

Tanta voglia di spingere la Fiorentina verso la finale di Conference. Per la sfida di domani contro il Basilea (ore 21), semifinale di andata, sono stati venduti finora circa 30 mila biglietti. L’obiettivo è quello di riempire il più possibile il Franchi per aiutare Italiano e i suoi ragazzi a fare un ulteriore passo verso il sogno di tornare ad alzare un trofeo. La squadra viola, tra l’altro, ieri è stata in visita al Viola Park insieme al presidente Commisso e al direttore generale Barone. Manca sempre meno al giorno dell’inaugurazione. Tornando alla sfida di domani sera, la Curva Fiesole metterà in vendita migliaia di bandierine fuori dallo stadio con lo scopo di potersi finanziare la maxi-coreografia in programma il 24 maggio nella finale di Coppa Italia contro l’Inter allo stadio Olimpico di Roma. Lo scrive La Repubblica

