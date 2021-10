Orsi: “Fiorentina padrona della partita, ma vince chi fa gol. Vlahovic isolato in attacco”

Fernando Orsi, ex portiere della Lazio ed adesso allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del match dell’Olimpico di ieri sera tra i biancocelesti e la Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Per vincere bisogna tirare in porta, la Lazio lo ha fatto un paio di volte e Pedro ha fatto un gran gol. La Fiorentina ha tenuto il campo tutta la partita ma non è stata pericolosa, la Lazio si è messa lì ed ha ostruito le fonti di gioco migliori, Torreira e Vlahovic ad esempio. Il risultato la penalizza anche se è stata una buona partita per i viola, anche se non ottima come invece ho sentito dire da Italiano”

ASSENZA GONZALEZ “Sicuramente ma gli esterni laziali ad esempio sono diversi da quelli viola. La Fiorentina sta provando a giocare in maniera diversa, con un ottimo allenatore e una buona posizione in classifica, non lontana dalle parti lontane. Riserve non all’altezza in attacco? Per caratteristiche nella Lazio ad esempio gli esterni appoggiano di più Immobile con i loro movimenti, nella Fiorentina Vlahovic è sembrato poco assistito da esterni e centrocampisti centrali. I cinque cambi per tutti sono risolutivi, per la Fiorentina meno”.

BONAVENTURA “È quello che lega il gioco, ha i tempi di inserimento e della fase difensiva”.

FATICA A RIMONTARE “Può essere un motivo psicologico ma non solo, è l’allenatore che deve cercare srtrade diverse ma non si può parlare male della Fiorentina. A differenza degli ultimi anni è difficile batterla, la strada è giusta.

SETTE SORELLE “Chi sarà la settima? La Fiorentina è un cliente scomodo e penso possa rientrarci. Arrivare lì ad un punto o due non sarebbe un disastro perché la Fiorentina è una squadra nuova, ma se vado a vedere le squadre di seconda fascia mi sembra la più strutturata.

CASO VLAHOVIC “Succede da tutte le parti quando il grande giocatore vede che ha offerte importanti, il professionismo è questo. Ma se la piazza di Firenze riesce a supportare questa situazione io non credo che Vlahovic si tiri indietro. Per la pace di tutti e per la maglia io credo che Vlahovic vada applaudito perché è il giocatore più forte della Fiorentina”.

