The Sun, Premier pazza di Vlahovic: Arsenal pronto all’assalto. Osservano Liverpool, City e Spurs

Non sono passate inosservate le parole del Dg della Fiorentina, Joe Barone, sulla situazione legata a Dusan Vlahovic. Stando a quanto riportato da The Sun, noto tabloid inglese, molti club della Premier League si stanno informando per arrivare al bomber Viola. Uno di questi è l’Arsenal. I gunners, stando a quanto si legge, sono sulle tracce del serbo dalla scorsa estate e sarebbero pronti all’assalto nella sessione di gennaio dopo l’addio di Lacazette. Tuttavia, la squadra allenata da Arteta dovrà battere la concorrenza di Manchester City, Liverpool e Tottenham.

