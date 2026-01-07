7 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:04

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Orsi: ”La Fiorentina c’è come squadra, ma l’anno scorso la piazza si era abituata troppo bene”

7 Gennaio · 16:55

Aggiornamento: 7 Gennaio 2026 · 17:09

L’ex portiere biancoceleste ha analizzato la situazione in casa Fiorentina, ribadendo quanto deludente sia stata la sua stagione

Nando Orsi, ex portiere della Lazio, è intervenuto a Radio Bruno per l’avvicinamento alla sfida tra Lazio e Fiorentina“La Lazio sarà senza attacco, la Fiorentina è una squadra in difficoltà. Sarà una gara ad alta tensione e non mi aspettavo che potesse essere così decisiva in questa fase del campionato, nessuna delle due può perdere. All’inizio pensavo potesse essere uno scontro diretto per la Champions, invece la Fiorentina è, per distacco, la delusione più grande della stagione. Ancora è lunga la strada per la salvezza.

Paratici? Serviva una figura che raccordasse società e allenatore e di spessore. La squadra c’è, ma l’anno scorso la piazza si era abituata troppo bene con Kean e De Gea che sono stati fondamentali nell’ultima gara”.

