Orsi: “La viola non rischia la B, rinnovo di Ribery solo se le vogliono entrambi. Su Drago…”

Al Pentasport di Radio Bruno ha parlato l’opinionista ed ex giocatore Fernando Orsi:

“La viola rischia di B? Per me rischiano di più Crotone, Parma, Torino e Cagliari. Salvo stravolgimenti tre di queste quattro andranno in Serie B. Le altre squadre sono più strutturate e pronte. Rinnovo di Ribery? Ci debba essere una volontà di entrambi, soprattutto del giocatore. Firenze è una piazza da rispettare. Se una delle due non vuole più rispettare la storia dell’altro è giusto che le strade si separino. Dragowski? E’ più istintivo che tecnico, riesce a fare parate come quella su Barella. Mi ha impressionato non mi aspettavo una crescita così del ragazzo”.

