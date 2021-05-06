Orsi a Lady Radio: "Vlahovic migliora ogni partita. Fiorentina-Lazio partita decisiva per entrambe"

L'ex portere della Lazio Orsi a Lady Radio: "La Fiorentina parte sfavorita in questa sfida. Quest'anno è stata sfortunata

Il commentatore di Sky, ex portiere della Lazio, Nando Orsi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare del match in programma sabato fra Fiorentina e Lazio:

"La Fiorentina parte sfavorita in questa sfida. Quest'anno è stata sfortunata: il cambio di allenatore ha portato dei cambiamenti sotto diversi aspetti. Sia i Viola che la Lazio schierano un 352, ci saranno tanti duelli importanti. Però le qualità a centrocampo della Lazio potranno mettere molto in difficoltà la Fiorentina".

Prosegue Orsi: "E' una partita da dentro e fuori per entrambe le squadre: se la Lazio perde sono fuori dalla Champions; la Fiorentina, invece rischia di rimanere invischiata nella lotta salvezza".

In merito agli attaccanti delle due squadre, Immobile e Vlahovic: "Entrambi segnano tanto. Immobile è un giocatore già all'apice, Vlahovic può ancora migliorare molto ed è in fiducia dopo la titolarità data da Prandelli, gioca sempre meglio. Non è solo un finalizzatore, ma anche un giocatore di manovra".

Orsi su Ribery e Correa: "Ribery è un calciatore straordinario, se in forma la Fiorentina deve appoggiarsi al suo talento. Correa sta benissimo, contro il Milan ha giocato la sua miglior partita, se giocasse sempre così sarebbe un calciatore da Barcellona o Real Madrid. Non si possono fare paragoni fra le due carriere, ma sono calciatori che se in forma cambiano la partita.

Infine, il portiere ex Lazio rilascia un commento su Dragowski: "Si dice in tutte le piazze che i propri problemi sono bravi tra i pali e non nelle uscite. In realtà sono diventati bravi i calciatori a crossare. Tutti hanno problemi nelle uscite".

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