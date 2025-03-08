"Palladino ha fatto bene a far giocare Terracciano. Non è lui il problema della Fiorentina"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Fernando Orsi, ha analizzato alcuni dei temi caldi in casa Fiorentina, tra cui la scelta di far giocare Pietro Terracciano ad Atene contro il Panathinaikos: “No...

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Fernando Orsi, ha analizzato alcuni dei temi caldi in casa Fiorentina, tra cui la scelta di far giocare Pietro Terracciano ad Atene contro il Panathinaikos: “Noi non possiamo dire se al ritorno contro il Panathinaikos debba giocare ancora Terracciano, a questo ci deve pensare l’allenatore. Noi possiamo soltanto giudicare quello che poi accadrà. In generale sono dell’idea che Terracciano doveva giocare ad Atene, ha fatto bene il tecnico a schierarlo dal primo minuto. Il portiere non può essere diventato improvvisamente il problema della Fiorentina, la squadra ha preso tre gol giocando una brutta partita: si è vista una fase difensiva molto discutibile. Erano riusciti nel miracolo di raggiungere quasi subito il 2-2, andando anche in vantaggio. L’errore del portiere non so se ha condizionato la partita, anche perchè punto la squadra era riuscita a riagguantare la partita”.