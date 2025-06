Orsi: “Se prendi Pioli, vai ad ingaggiare uno dei migliori allenatori in circolazione in Europa”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex portiere della Lazio e tecnico Fernando Orsi che ha parlato della scelta di Pioli alla Fiorentina: “Stefano è una garanzia importante, se lo prendi vuol dire che vuoi crescere in un certo modo perché vai su un allenatore che non è in cerca di esperienza, ma che ce l’ha ed ha un grande percorso alle spalle. Per me lui è uno dei migliori in Europa.”

Su Immobile: “Ciro ha fatto tanti gol, è un campione e non si è dimenticato come si segna. Se lo prendi e lo metti con Kean faresti una bella coppia. Immobile è in cerca di riscatto e ha ancora tanta fame per questo alzerebbe il livello di chi lo compra.”

Su Cataldi: “Danilo nutre della stima di Pioli e ha fatto bene a Firenze nonostante gli infortuni. Cataldi sa dettare bene i tempi e può ancora dare un grande contributo alla Fiorentina, per questo lo terrei.”