Orsi: "Il VAR deve assegnare ogni rigore, su Parolo contatto netto. Troppa attesa per le decisioni arbitrali..."

Fernando Orsi, opinionista di Premium Sport ed ex portiere della Lazio, ha parlato così a Radio Radio del pareggio all'ultimo respiro strappato dalla Fiorentina in casa dei biancocelesti. Ecco le sue...

Fernando Orsi, opinionista di Premium Sport ed ex portiere della Lazio, ha parlato così a Radio Radio del pareggio all'ultimo respiro strappato dalla Fiorentina in casa dei biancocelesti. Ecco le sue parole: "C'era un rigore prima su Parolo e non si può usare la VAR una volta sì e una no. Si devono dare tutti i penalty che ci sono, non solo al 90'. Il VAR è stato messo per eliminare gli errori quasi al 100%, sia per i tiri dal dischetto che per le espulsioni. Non mi piace neanche il fatto che si debba aspettare così tanto prima di sapere le decisioni".