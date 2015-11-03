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Notizie Pareggio Fiorentina

Fiorentina affetta dalla "pareggite": contro l'Atalanta l'ottavo segno x del campionato viola

19 febbraio 2018 10:23

La Fiorentina impatta contro il Genoa: uno 0-0 insipido ed una bella occasione per accorciare sprecata

17 dicembre 2017 16:46

Orsi: "Il VAR deve assegnare ogni rigore, su Parolo contatto netto. Troppa attesa per le decisioni arbitrali..."

27 novembre 2017 11:13

UNA GRANDE FIORENTINA ACCIUFFA IL PARI IN EXTREMIS, 1-1 A ROMA: DECISIVO BABACAR E IL VAR...

26 novembre 2017 19:47

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