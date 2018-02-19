Fiorentina affetta dalla "pareggite": contro l'Atalanta l'ottavo segno x del campionato viola
Il Corriere Dello Sport in edicola oggi evidenzia come quello tra Atalanta e Fiorentina sia stato per entrambe l’ottavo pareggio in campionato in 25 giornate. Vera e propria pareggite per le due squad...
A cura di Redazione Labaroviola
19 febbraio 2018 10:23
Il Corriere Dello Sport in edicola oggi evidenzia come quello tra Atalanta e Fiorentina sia stato per entrambe l’ottavo pareggio in campionato in 25 giornate. Vera e propria pareggite per le due squadre, che hanno fatto un segno X in meno solamente di Inter e Torino a quota 9.