Fiorentina affetta dalla "pareggite": contro l'Atalanta l'ottavo segno x del campionato viola

Il Corriere Dello Sport in edicola oggi evidenzia come quello tra Atalanta e Fiorentina sia stato per entrambe l’ottavo pareggio in campionato in 25 giornate. Vera e propria pareggite per le due squad...

A cura di Redazione Labaroviola 19 febbraio 2018 10:23

Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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