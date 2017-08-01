Orsi: "24 milioni per Vecino sono una follia, dovevano prendere per forza qualcuno"
È un prezzo congruo al momento di follia che le squadre stanno attraversando, ma Vecino non vale tutti quei soldi
A cura di Redazione Labaroviola
01 agosto 2017 12:29
Fernado Orsi è intervenuto ai microfoni di Radio Radio: "L'Inter pagherà 24 milioni per il cartellino di Matias Vecino? Prezzo congruo per il momento di follia che le squadre stanno attraversando".
Prosegue sempre sull'acquisto dell'uruguaiano: " Evidentemente c'era la necessità di andare a prendere un giocatore per forza, Vecino non vale certo 24 milioni, è una follia".