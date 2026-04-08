Orsi: “La partita di Londra è di cartello. Senza De Gea la Fiorentina avrebbe molti punti in meno”

L’ex portiere Orsi è intervenuto al Pentasport parlando della partita del Crystal Palace e della stagione di De Gea: “È una sfida importante, soprattutto nel momento in cui la Fiorentina sta migliorando in campionato. Può affrontare la partita con maggior tranquillità: dopo un campionato così drammatico, avere 5 punti di distacco ti dà molte più certezze. Questa è una sfida di cartello.

In Italia siamo abituati a criticare al primo errore. Non ti fanno passare nulla, ma purtroppo non è così. Si sbaglia, De Gea sbaglia meno degli altri perché è fortissimo, ma è comunque umano. A volte si ha poco rispetto del passato di un giocatore, e la carriera di De Gea parla da sola. Se in queste ultime partite non ci fosse stato De Gea, la Fiorentina non avrebbe fatto tutti questi punti.”