Orsi: “La Fiorentina ci ha guadagnato nel sostituire Cataldi con Nicolussi. Troppo presto per dare giudizi”

L’ex portiere, Nando Orsi, ha detto la sua sul momento che sta vivendo la Fiorentina, e su alcuni calciatori come Nicolussi Caviglia

L’ex portiere, Nando Orsi, è intervenuto a Lady Radio per commentare le ultime vicende in casa Fiorentina: “Io aspetto sempre 7-8 partite prima di dare un giudizio, il ritiro non basta, c’è bisogno di tempo. Stiamo parlando di un allenatore importante come Pioli, che ha lasciato un ricordo meraviglioso a Firenze, anche se non sono mai favorevole ai ritorni. Il Napoli è stato per cinquanta, sessanta minuti ingiocabile, quindi era molto complicato per la Fiorentina, anche se ha reagito e poteva anche andare sul tre a due”.

Su Nicolussi Caviglia: “Mi meravigliavo di come potesse ancora giocare al Venezia, è un centrocampista di gamba, tecnico, box to box. La Fiorentina ci ha guadagnato nel sostituire Cataldi con Nicolussi Caviglia, perché mi sembra più fresco e dinamico”.

Su Kean: “Penso che, alla luce del mercato, la Fiorentina giocherà con le due punte. Kean non può segnare tutte le domeniche, anche perché ormai lo conoscono, quindi qualche difficoltà può starci. Se le due punte sono complementari, credo che possa giocare con in coppia con un altro attaccante, anche se dipende anche da come le fa giocare l’allenatore”.