Orsi: "Fiorentina non sarà vittima sacrificale a Roma. Lazio, occhio al contraccolpo dopo il derby..."
Fernando Orsi, ex portiere di Lazio e Parma fra le altre, ha parlato ai microfoni di Premium Sport della sfida di domenica fra Lazio e Fiorentina. Ecco il pensiero dell'opinionista: "La Fiorentina è a...
A cura di Redazione Labaroviola
23 novembre 2017 15:24
Fernando Orsi, ex portiere di Lazio e Parma fra le altre, ha parlato ai microfoni di Premium Sport della sfida di domenica fra Lazio e Fiorentina. Ecco il pensiero dell'opinionista: "La Fiorentina è ancora un cantiere aperto, mentre la Lazio vive un momento felice. I biancocelesti però temono i viola per il possibile contraccolpo dopo il derby, la squadra di Pioli non sarà una vittima sacrificale. I gigliati mirano a fare un campionato tranquillo, con qualche soddisfazione ogni tanto contro le big"