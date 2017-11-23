Orsi: "Fiorentina non sarà vittima sacrificale a Roma. Lazio, occhio al contraccolpo dopo il derby..."

Fernando Orsi, ex portiere di Lazio e Parma fra le altre, ha parlato ai microfoni di Premium Sport della sfida di domenica fra Lazio e Fiorentina. Ecco il pensiero dell'opinionista: "La Fiorentina è a...

A cura di Redazione Labaroviola 23 novembre 2017 15:24

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