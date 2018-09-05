Orsi: "A Napoli sarà difficile, ma non impossibile. Benassi? Titolare anche in Nazionale"

Fernando Orsi è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "A Napoli sarà una partita difficile, ma non impossibile. L’onda emotiva è dalla parte dei viola, la squadra di Ancelotti sta dimostrando di non...

Fernando Orsi è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "A Napoli sarà una partita difficile, ma non impossibile. L’onda emotiva è dalla parte dei viola, la squadra di Ancelotti sta dimostrando di non approcciare bene le partite".

Prosegue sui portieri: "Le gerarchie mi sembrano definite, Dragowski potrà mettersi in mostra ma il titolare è Lafont. Il polacco qualitativamente è un buon portiere, poi si può sempre migliorare. Entrambi hanno grandi prospettive, si può stare tranquilli, è una politica giusta puntare su due giovani".

Conclude con un pensiero su Benassi: "Ha finalmente preso coscienza delle sue qualità tecniche e del ruolo che sta svolgendo, è diventato un valore aggiunto. In Nazionale può essere anche titolare".