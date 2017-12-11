Orsi: "La Fiorentina non ha rubato nulla a Napoli. Quanto è maturata questa squadra..."

L'ex estremo difensore Ferdinando Orsi ha parlato ai microfoni di Radio Fiesole della gara contro il Napoli: "Ho commentato la Fiorentina con Lazio e Napoli e mi sembra che abbia sempre meritato il pa...

L'ex estremo difensore Ferdinando Orsi ha parlato ai microfoni di Radio Fiesole della gara contro il Napoli: "Ho commentato la Fiorentina con Lazio e Napoli e mi sembra che abbia sempre meritato il pareggio. È una squadra che sta dietro con un baricentro non molto basso. I tre attaccanti fanno un ottimo lavoro, ieri specialmente lo hanno fatto nel primo tempo. A Napoli la squadra non ha rubato niente, mi sembra una Fiorentina molto matura. Adesso si deve confermare, non deve pensare che ormai si sia arrivati alle vittorie solo perché si sta giocando bene”.