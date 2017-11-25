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Orsi: "Lazio-Fiorentina? Poche sorprese, la Lazio farà sua la partita"

Fernando Orsi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lady Radio: "Dipende se i biancocelesti hanno smaltito la sconfitta nel derby, ma penso che alla fine porteranno a casa la partita. Pen...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 novembre 2017 12:44
Orsi: "Lazio-Fiorentina? Poche sorprese, la Lazio farà sua la partita" -
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Fernando Orsi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lady Radio: "Dipende se i biancocelesti hanno smaltito la sconfitta nel derby, ma penso che alla fine porteranno a casa la partita. Penso che ci saranno poche sorprese".

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