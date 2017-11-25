Orsi: "Lazio-Fiorentina? Poche sorprese, la Lazio farà sua la partita"

Fernando Orsi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lady Radio: "Dipende se i biancocelesti hanno smaltito la sconfitta nel derby, ma penso che alla fine porteranno a casa la partita. Pen...

Fernando Orsi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lady Radio: "Dipende se i biancocelesti hanno smaltito la sconfitta nel derby, ma penso che alla fine porteranno a casa la partita. Penso che ci saranno poche sorprese".