Orsi: "Lazio-Fiorentina? Poche sorprese, la Lazio farà sua la partita"
Fernando Orsi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lady Radio: "Dipende se i biancocelesti hanno smaltito la sconfitta nel derby, ma penso che alla fine porteranno a casa la partita. Pen...
A cura di Redazione Labaroviola
25 novembre 2017 12:44
Fernando Orsi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lady Radio: "Dipende se i biancocelesti hanno smaltito la sconfitta nel derby, ma penso che alla fine porteranno a casa la partita. Penso che ci saranno poche sorprese".