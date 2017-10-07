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Orsi: “Chiesa non è la soluzione ai problemi dell'Italia"

Il commentatore non crede che Chiesa possa cambiare la faccia alla nazionale italiana

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 ottobre 2017 13:27
Orsi: “Chiesa non è la soluzione ai problemi dell'Italia" -
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L'intervento di Orsi a Radio Radio:“ Partiamo dal presupposto che l’obiettivo dell’Italia era arrivare secondi e fare lo spareggio. Detto questo, nessuno si aspettava un’Italia così brutta. Non me la prendo con Ventura: le sue scelte magari non sono straordinarie, ma l’Italia è questa. Non cambia molto con i giovani come Chiesa, ho visto nazionali peggiori. In mezzo al campo ieri avrebbe fatto comodo uno come Jorginho”.

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