Orsi: "Per la panchina della Nazionale vorrei vedere uno tra Italiano e Palladino, ci vuole uno in rampa di lancio"

L'ex portiere Fernando Orsi, durante il suo intervento a Televomero, ha delineato l'identikit ideale per il futuro Commissario Tecnico della Nazionale, suggerendo di guardare oltre i soliti grandi nomi, inclusi alcuni tecnici accostati alla Fiorentina. Orsi ha dichiarato:

"Piuttosto che ingaggiare figure di alto profilo come Conte, Allegri o Ranieri, punterei su un allenatore emergente che sappia dare spazio e fiducia ai ragazzi più giovani. Sceglierei qualcuno che abbia già dimestichezza in questo, come Grosso, oppure profili come Italiano e Palladino. Bisogna poi considerare un aspetto fondamentale: dei tecnici così affermati avrebbero davvero voglia di mettersi in gioco rischiando di fallire l'accesso al quarto Mondiale consecutivo?"