Orsi: "Per la panchina della Nazionale vorrei vedere uno tra Italiano e Palladino, ci vuole uno in rampa di lancio"
L'ex portiere ha detto la sua sul prossimo CT della Nazionale italiana dicendo i suoi preferiti
L'ex portiere Fernando Orsi, durante il suo intervento a Televomero, ha delineato l'identikit ideale per il futuro Commissario Tecnico della Nazionale, suggerendo di guardare oltre i soliti grandi nomi, inclusi alcuni tecnici accostati alla Fiorentina. Orsi ha dichiarato:
"Piuttosto che ingaggiare figure di alto profilo come Conte, Allegri o Ranieri, punterei su un allenatore emergente che sappia dare spazio e fiducia ai ragazzi più giovani. Sceglierei qualcuno che abbia già dimestichezza in questo, come Grosso, oppure profili come Italiano e Palladino. Bisogna poi considerare un aspetto fondamentale: dei tecnici così affermati avrebbero davvero voglia di mettersi in gioco rischiando di fallire l'accesso al quarto Mondiale consecutivo?"
Spostando poi l'attenzione sulla situazione in casa Lazio, Orsi si è espresso sulla posizione di Maurizio Sarri e sulle voci di un possibile addio prematuro:
"Nonostante le recenti tensioni e il fatto che molti diano per scontata la sua partenza, credo sia complicato che Lotito decida di esonerare un allenatore che ha ancora due anni di contratto. Mi sembra difficile immaginare che la società scelga di interrompere il rapporto con un vincolo ancora così lungo."