Pedullà, niente Caicedo per la Fiorentina, è stato deciso di continuare a puntare su Vlahovic

Caicedo obiettivo dell’Inter? No, li rivela Alfredo Pedullà, esperto di mercato, che puntualizza come la Fiorentina ha fatto alcune valutazioni che coinvolgono anche la titolarità ottenuta di Vlahovic e la necessità di non turbarlo troppo. Caicedo non lascerebbe certo la Lazio per non giocare, anche perché nella Lazio gioca e segna. E la pista Inter non ha motivo di esistere né oggi né mai.

LIROLA SE NE VA, PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO AL MARSIGLIA