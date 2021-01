I dettagli di Lirola al Marsiglia, prestito oneroso di 500 mila euro, diritto riscatto a 13 milioni

Arrivano dettagli da Tuttomercatoweb sulla trattativa che dovrebbe portare Pol Lirola dalla Fiorentina all’Olympique Marsiglia. Parti in contatto per provare a definire una trattativa voluta sia dal ds Longoria che dal tecnico Villas-Boas. Le parti cercano la fumata bianca e lo fanno su queste basi: prestito da 500mila euro, 13 milioni per il diritto di riscatto. Il prestito sarà di 6 mesi, nonostante l’OM ne avesse chiesti inizialmente 18. AVB vorrebbe il giocatore il prima possibile e per questo c’è fretta da parte dei francesi per chiudere la trattativa, adesso sta alla Fiorentina dare l’ultimo ok per definire l’addio di Lirola.

DI MARZIO CONFERMA: “LA FIORENTINA VUOLE PRENDERE GOMEZ, IL PAPU PER ORA DICE NO”