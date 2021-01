Di Marzio conferma: “È vero, la Fiorentina vuole prendere Gomez, il Papu per ora dice no”

L’esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha parlato nella sua trasmissione di Calciomercato, queste le sue parole su Gomez e la Fiorentina:

“Chi è può accontentare l’Atalanta? Non vuole contropartite, ha tanti giocatori. L’Atalanta vuole soldi. Chi può offrire soldi? La Fiorentina e il Torino, ma sono squadre in cui Gomez non vuole andare, non apre a soluzioni di questo tipo. Anzi: posso dirvi di più, la Fiorentina farebbe un’offerta subito per Gomez, anche il Torino è interessato. Ma il Papu ad oggi ritiene di aver raggiunto un livello alto e non apre a queste situazioni, preferisce situazioni diverse sul mercato”.

