Nazione, Fiorentina, Caicedo può arrivare per 7 milioni. Zaza, spunta il prestito? Le cifre per Piatek…

La Fiorentina sta pensando al mercato invernale, ormai alle porte. Le soluzioni più facili in casa viola potrebbero essere quelle che portano a Caicedo della Lazio e a Zaza del Torino. Il biancoceleste sembra non voler rinnovare, il suo contratto scadrà nel 2022 e può dunque arrivare per circa 7 milioni. Potrebbe essere inserito Duncan nella trattativa. Zaza? Anche lui può lasciare Torino per 7 milioni ma potrebbe arrivare in viola anche in prestito. Piatek? L’interesse nei suoi confronti resta. L’Hertha Berlino ormai si sa chiede un prestito con riscatto, per una cifra di 18 milioni. Lo scrive La Nazione.

