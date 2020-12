Nazione, Milenkovic non chiude al rinnovo con la Fiorentina ma su di lui ci sono due top club inglesi

Milenkovic ha raggiunto un importante traguardo in Serie A ovvero le cento presenze con indosso la maglia viola. È stato l’unico in questo inizio di campionato a giocare tutte le partite ufficiali della Fiorentina. Su di lui ci sono i grandi club europei. Quali? Il Tottenham ed il Manchester United. Il suo contratto scadrà nel 2022. Non c’è una chiusura sul possibile prolungamento ma servirà un progetto serio e convincente per farlo restare a Firenze. Lo scrive La Nazione.

