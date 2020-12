CorSport, Castrovilli, il suo è un campionato “anomalo”, la Fiorentina ha bisogno della sua scintilla

Cercasi Castrovilli. Disperatamente no, ma di sicuro la Fiorentina ha un gran bisogno di ritrovare la miglior versione dal talento pugliese in tempi brevi per il rilancio in classifica e la cancellazione di tante preoccupazioni. Finora quello del 23enne è stato un campionato a strappi con un dato “anomalo” che s’incastra bene dentro una stagione già ricca di stranezze.

Non è una questione tattica perchè sia con Iachini prima che con Prandelli adesso Castrovilli sta giovando nel ruolo che più gli si addice, fatte salve correzioni contingenti in base alle caratteristiche dell’avversario. Sulle doti di Castrovilli non ci sono dubbi, è un periodo un po’ così e lui per primo sta cercando il modo per uscirne. Estro, fantasia e carattere non gli mancano. Ecco: è questione di scintilla. Lo riporta il Corriere dello Sport.

