CorSport, probabile formazione: torna Biraghi, ballottaggio Caceres-Igor. In avanti ancora Vlahovic

È già vigilia. Juventus-Fiorentina, gara sempre speciale per i viola, è alle porte e ieri alle 12 la squadra di Prandelli era già al centro sportivo per preparare la sfida a Cristiano Ronaldo e compagni. Ci sono dei punti fermi da cui il tecnico ripartirà anche allo Stadium: uno di questi è Vlahovic, il centravanti che ha iniziato a ripagare la fiducia di Prandelli che da quando è a Firenze ha sempre puntato sul serbo. In difesa nessun dubbio sull’impiego di Milenkovic e Pezzella. A sinistra, fra difesa e centrocampo, tornerà titolare Biraghi che nell’ultima uscito al Franchi era partito dalla panchina per poi subentrare a Barreca. Uno dei dubbi riguarda invece il ballottaggio fra Caceres e Igor. A destra si alterneranno Venuti e Lirola, sembra invece escluso dai giochi della fase offensiva Callejon. Lo scrive il Corriere dello Sport.

