Fiorentina, partita la caccia al centravanti: Milik il sogno, Caicedo la pista più percorribile

L’inizio del calciomercato è alle porte, il problema gol in casa Fiorentina è sempre vivo nonostante si sia sbloccato Dusan Vlahovic pur con due rigori sulle tre reti siglate. I viola cercano un centravanti che sia in grado di affiancare il serbo e non di togliergli spazio. Sicuramente non sarà semplice trovare a gennaio una punta di livello, una di quelle da doppia cifra in grado di farti fare il salto di qualità e di regalarti gol vittoria. Ieri Prandelli è tornato a parlare proprio dell’argomento punta (LEGGI QUI).

Uno dei nomi che circolano nell’ambiente viola è quello di Arkadiusz Milik. La rottura tra il polacco ed il Napoli è totale. Nel 2021 ci sarà l’Europeo e se lui vorrà giocarlo dovrà andare altrove. Le pretendenti di sicuro non mancano, c’è la Juventus, ma anche l’Inter, che potrebbe decidere di prenderlo come vice-Lukaku. Il Napoli chiede sui 16 milioni per lasciarlo partire. Il nome però più papabile, la cui pista è più semplice è quello di Filipe Caicedo. Alla Lazio è diventato un caso, egli non ha nessuna intenzione di rinnovare, il suo contratto scadrà nel 2022 e per non incorrere nel rischio di perderlo a parametro zero i biancocelesti potrebbero decidere di lasciarlo andare subito. Le cifre? 6-7 milioni.

