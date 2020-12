Prandelli: “Un bomber a gennaio? Stiamo valutando. A Commisso chiedo di concentrarsi sulla squadra”

“Il mio pensiero oggi – ha detto Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina al TGR Toscana – va a tutte quelle persone che in questo momento sono sole, che trascorrono il Natale in solitudine non per scelta. So che quando siamo in difficoltà i nostri tifosi ci sono sempre accanto. Che cosa chiedo a Commisso versione Babbo Natale? Chiedo di concentrarsi sulla squadra. Un nuovo centravanti? Difficile durante il mercato di gennaio trovare un bomber da 20 gol, ma è chiaro che stiamo valutando”.

