Tare smentisce ogni trattativa: “Caicedo non è in vendita e non lascerà la Lazio”

Negli ultimi giorni circolano, con sempre più insistenza, voci di mercato che vedrebbero Felipe Caicedo verso l’addio al club capitolino, ma Igli Tare, direttore sportivo dei biancocelesti, continua a smentire.

Dopo le dichiarazioni nel pre-partita di Genoa – Lazio, il ds biancoceleste ha ripetuto il la stessa frase anche durante il suo intervento ai microfoni di Sportitalia questa sera. Ecco le sue parole:

“Caicedo non è in vendita e non lascerà la Lazio”.

Poche parole, ma incisive per confermare la volontà del club di non privarsi dell’attaccante ecuadoriano.

Da capire, dunque, se si tratta di tattica in chiave mercato, oppure, di pura verità.

Ricordiamo che Felipe Caicedo è legato alla Lazio da un contratto fino al 2022.

